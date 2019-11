Chi critica posible candidatura de cívicos en las elecciones generales

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Asegura que lo hará por un deber y encargo social. Con esos dos puntos concretos, Chi Hyun Chung confirmó en el programa Que No Me Pierda que participará como candidato en las próximas elecciones generales de 2020, aunque no aclaró qué partido lo postulará luego de participar el 20 de octubre por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Indicó que su proyecto político estará dirigido a la erradicación del comunismo y sus estructuras, que en caso de llegar al sillón presidencial lo ejecutaría sin generar violencia sino con empatía para darle alternativa social de desarrollo y económico amparado "en la Palabra de Dios".

"Vamos a convertir el Chapare como una zona de desarrollo, recuperaremos la dignidad de la nación", dijo.

Consultado sobre la posible candidatura de los cívicos Luis Fernando Camacho y Marcos Pumari para los próximos comicios en Bolivia, Chi citó el artículo 73 del Estatuto del Comité pro Santa Cruz argumentando que la entidad cívica es apolítica, que su rol debe ser fomentar la democracia, sin sectorizar, ni participar ni imponer ningún ministro.

"Hemos visto que han puestos algunos ministros, personalmente estoy totalmente en contra de que exista algún tipo de suprapoder ante este gobierno de transición. No debe haber un comité cívico, un grupo de logieros, grupos de intereses particulares. El Comité Cívico tiene que cumplir con su propio estatuto", cuestionó.