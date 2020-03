China asegura que España compró test fallados a una empresa sin licencia

Hace unas horas se conoció que España tiene un problema con los test de detección rápida del coronavirus que fueron adquiridos de China, tras la denuncia autoridades chinas explicaron que el Gobierno español los adquirió de una empresa sin licencia.

Es así que Fernando Simón anunció en rueda de prensa que los test rápidos recién llegados a España no funcionan y que serán devueltos.

"Se validaron 9.000 test rápidos en el centro de Microbiología y algunos hospitales de Madrid y esa validación nos dicen que las especificaciones no correspondían a lo que venía marcado en la Comisión Europea. Hemos devuelto los test y nos van a enviar otros nuevos", dijo Simón.

Sin embargo, esos test rápidos no forman parte de la compra de material sanitario que ayer anunció el Ministerio de Sanidad a China, tal y como ha querido aclarar la Embajada china en Twitter: "Las donaciones realizadas por el Gobierno de China y otras entidades como AlibabaGroup no incluyen productos suministrados por Shenzhen Bioeasy Biotechnology. La compra de materiales sanitarios anunciada por el Ministerio de Sanidad está en curso y los materiales no han salido de China aún.

El Ministerio de Comercio de China ofreció a España una lista de proveedores clasificados, en la cual Shenzhen Bioeasy Biotechnology no estaba incluida. Shenzhen Bioeasy Biotechnology no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos".

El Gobierno de España aclaró más tarde que los test rápidos devueltos fueron comprados "a un proveedor nacional" y que contaban con "homologación europea"