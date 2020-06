Ciclista fue golpeado por un vehículo, el motorizado invadió la ciclovía

Julio Cesar Mancilla es ciclista y circulaba por la ciclorruta, cuando fue golpeado por un vehículo particular en el centro de la ciudad, en clara invasión a la ciclovía, el hecho quedo grabado en cámaras de seguridad. El conductor parqueado estaba en la vía dispuesta sólo para las bicicletas.

Mancilla increpó al conductor, pidiendo respetar la nueva ciclorruta, sin embargo sólo recibió ademanes de burla por parte del propietario del motorizado.

“Al momento del accidente pude ver por el parabrisas del vehículo que el conductor se reía, no hacia otra cosa más que reírse y realizaba señas. No entendí la actitud de esta persona (…) Tomó una actitud desafiante de intentar atropellarme, es más, si yo no me muevo a la derecha podía llevarme por delante”, declaró.