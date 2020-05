Ciudadanos varados protestan en puertas de la terminal de buses

Con maletas en mano ciudadanos varados en el departamento realizaron una protesta frente a la Terminal de buses, exigen el traslado a sus respectivos hogares en cumplimiento al Decreto 4222. Con papeles aseguraron que ya tramitaron sus autorizaciones y cumplieron con los requisitos de bioseguridad, esta jornada debían viajar pero ningún bus fue habilitado.

“Nosotros estamos aquí de diferentes lugares, estamos caminando casi tres semanas, nos llamaron a todos para comprar el pasaje, pero no hay nada (…) La policía nos dice que no tienen conocimiento, no convocaron para las 6:00 de la mañana (…) Es injusto que nos manejen de uno a otro lado”, indicó una ciudadana oriunda de Potosí.