Cívicos llaman a un paro nacional indefinido en defensa del 21F

La ciudadanía se volcó a las calles del centro cruceño la jornada del jueves 21 de febrero, para participar de la marcha que fue convocada por el Comité pro Santa Cruz con el fin de recordar la victoria del NO en el referéndum que se realizó hace tres años, en esa misma fecha, convocada por el Gobierno central.

Entre petardos, música con banda, carteles, insignias y banderas del 21F y el NO, una columna de personas marcaron la ruta desde los pies del histórico monumento al Cristo Redentor, a las 18:00, hasta llegar al epicentro de la plaza 24 de Septiembre donde ya se había montado el escenario más temprano. En el recorrido se vio a familias, grupos de amigos, activistas de diferentes plataformas y representantes políticos como el candidato a la presidencia por UCS, Víctor Hugo Cárdenas y su acompañante Humberto Peinado, Óscar Ortiz por la alianza Bolivia Dice No, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, ente otras autoridades de la Gobernación cruceña, quienes se dieron cita a la convocatoria. Hasta hace unos días no estaba clara de que se realizaría una o varias movilizaciones porque aún no había un acuerdo entre los cívicos y activistas.

Ya en la plaza principal un grupo de ciudadanos se instalaron en primera fila para escuchar la posición de las autoridades y recibieron a la multitudinaria marcha. Ahí, Luis Fernando Camacho, presidente electo de la casa moral de los cruceños, llamó a la unidad de los bolivianos y aseveró que ingresarían en un paro indefinido nacional si el presidente Evo Morales insiste en volver a repostularse en estas elecciones generales de 2019, pese a los resultados de los comicios del 2016.

Antes, el presidente saliente del Comité Cívico, Fernando Cuéllar, emitió su último efusivo discurso ante la Asamblea del Pueblo Cruceño antes de dejar el cargo el 26 de febrero. Lo hizo través de seis puntos trazados para la aprobación de los asistentes: el compromiso del Comité para hacer respetar el 21 de febrero de 2016, exigir la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que nuevos sean elegidos desde personalidades notables de cada departamento.

La autorización a los asambleístas plurinacionales para que hagan la representación del resultado del voto ciudadano ante cualquier foro nacional o internacional, llamar a recolectar 500.000 firmas para pedir a los presidentes de Brasil y Colombia, países garantes de la Constitución, que soliciten una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y así ver si la reelección indefinida es un derecho humano.

En el último punto, Cuéllar pidió asumir el compromiso para seguir luchando por la democracia, autonomía y derechos humanos, realizando las acciones necesarias.

Por otra parte, desde tempranas horas la Policía estuvo acuartelada en el Comando departamental y otro contingente de uniformados resguardaron las instituciones del Estado como ser el Tribunal Electoral Departamental (TED). La movilización transcurrió de manera pacífica y no se registraron incidentes.