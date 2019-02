Un operativo de la Policía conjuntamente con la Intendencia Municipal de Quillacollo clausuró el lenocinio conocido como “Casa Senet”, ubicado en la zona de Piñami Chico, donde se realizaba una fiesta de Compadres con la subasta de mujeres.

El lugar parecía ser un “Cuartel” donde las mujeres estaban reclutadas, también se verificó que había carpas instaladas para la venta de bebidas alcohólicas. Investigaciones preliminares indican que las trabajadoras sexuales eran “castigadas” porque se “portaban mal”.

“Les daban la peor cama, no ingerían mucho alimento, todo esto porque se ‘portaban mal’, presumimos que este último se debía a que no se adaptaban al capricho de un cliente y este se quejaba al administrador. No se encontraron menores de edad” contó en entrevista con “El Mañanero”el Cnl. Walter Alvis, Comandante Regional de Quillacollo