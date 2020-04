Colombia: Lavar las calles no es suficiente para detener al Covid-19

Martha Cecilia Castrillón, Directora de Factores de Riesgo de la Secretaría de Salud, advirtió que la aspersión indiscriminada no está recomendada como una medida que garantice que las personas puedan andar por la calle de manera tranquila sin contagiarse del Covid-19, sino que deben ser fortalecida con el estricto aislamiento social.



“No hay estudios científicos, no hay evidencia científica que la aspersión con desinfectantes combate el virus”, comentó la funcionaria, y afirmó que la Asociación de Inmunólogos no está de acuerdo con los lavados del espacio público para combatir la enfermedad, porque si estos no están acompañados de la responsabilidad del ciudadano de no salir de sus casas, sería un trabajo en vano.



Todo esto se da debido a que varias ciudades del país han optado por promover lavados en calles, andenes, parques y edificios con hipoclorito de sodio, práctica que es inoficiosa ya que no cuenta con respaldo científico que garantice que elimina al coronavirus.



De hecho, Alicia Arango, ministra del Interior, anunció en medio de una transmisión oficial del presidente Iván Duque sobre las medidas que está tomando el Gobierno para mitigar la propagación de la enfermedad, que ya hay un escuadrón de limpieza en las calles del país, cuya misión es tratar de frenar el número de contagiados.



“Las tenemos en 19 capitales desinfectando la ciudad, plazas de mercado, paraderos de buses, buses, carros, sitios que tocan las personas, puertas, en fin”, destacó Arango. Lo más importante es quedarse en casa y evitar el contagio que se puede dar tocando cualquier superficie.