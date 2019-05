Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel Igor Echegaray, negó rotundamente este martes que su persona hubiera tenido algún tipo de relación con Pedro Montenegro Paz. Cuestionó que se lo quiera enlodar en este mismo caso.

"Con las declaraciones del imputado Saldaña me he sentido aludido, y ya está bueno que las personas que se encuentren involucrados en hechos delictivos, en temas de narcotráficos, de cuya convicción y elementos de pruebas las tiene Ministerio Público, vengan enlodando a personas que no tenemos nada que ver", manifestó la autoridad policial.

El lunes, durante la audiencia cautelar, el mayor José Saldaña dijo ante el juez que se contactó con Mauricio Higa (empresario vinculado a Montenegro) por órdenes del entonces subcomandante Echegaray, insinuando algún tipo de nexo entre el coronel y el narcotraficante.

Saldaña contó que Echegaray le pidió el número de Higa y le solicitó que lo llamara para que haga un análisis de un trabajo de construcción que pretendía hacer cuando se jubile. Asimismo, pidió al Ministerio Público que las investigaciones giren en torno con los actuales directores antinarcóticos en Santa Cruz, puesto que ellos mantenían relación con Montenegro e Higa.

"Siempre estuve predispuesto y por ese me presenté juntamente con mis abogados para cooperar en esta investigación, y todavía me denigran, me dicen que soy parte de ese grupo privado, nunca doctora. Mi único error fue haber participado en ese campeonato, donde se encontraban los jefes, casualmente los jefes antinarcóticos, por qué no le preguntan qué relación guardaban", aseveró.

A su salida de la Fiscalía de Sustancias Controladas donde se presentó voluntariamente a declarar esta mañana, Echegaray indicó que evidentemente tuvo cuatro conversaciones con Higa, pero que lo realizó porque la mamá del empresario era miembro de la Asociación de Comparsas Carnavaleras (ACC).

"Aquí están los audios que he hecho presentes, aquí están las conversaciones con las cuales el Ministerio Público dentro de sus funciones deberá realizar el desdoblamiento de cada una de estas conversaciones y audios existentes", agregó.