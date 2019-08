Comienza una nueva regata en la Copa del Rey Mapfre

Se inicia hoy la Copa del Rey Mapfre. El nuevo sistema de clasificación provoca que las últimas tres mangas, que se disputarán entre el viernes y el sábado, reduzcan las ventajas entre los barcos a un solo punto. Un invento pensado para darle más emoción a la regata, aunque los regatistas no están nada contentos con él, porque consideran que se tiran a la basura los esfuerzos que han hecho durante los cuatro primeros días.

Y los regatistas tienen razón, ya que cuando se dé la salida a la primera prueba, los barcos verán reducida su ventaja a un solo punto, es decir, el líder tendrá un punto, el segundo, dos, el tercero, tres, el cuarto, cuatro, y así hasta llegar al último clasificado. Este sistema da ventaja al segundo, tercero y cuarto de la clasificación y perjudica claramente al primero. Una regla que sin duda alguna a desatado polémica en la Copa del Rey Mapfre.

Los regatistas consideran las cuatro primeras jornadas como un duro entrenamiento, que les ha valido para meterse entre los cuatro primeros, que son los que al final tendrán posibilidades de ganar o perder el podio. El grupo más igualado en la cabeza el el ORC 1, en el que Estrella Damm aventaja en un punto al Rats of Fire y en seis al Fron Now On. Se la van a jugar en las tres últimas regatas.

Todas estas ventajas se verán reducidas hoy a uno, dos y tres puntos, por lo que habrá borrón y cuenta nueva y se comenzará una nueva Copa del Rey Mapfre.

La flota deberá tener mucha cautela durante el viernes y el sábado ya que cualquier rotura supondría perder cualquier posibilidad de ganar la Copa del Rey Mapfre. Dos días de incertidumbre en la que jugarán un papel muy especial la meteorología en cuanto a intensidades de viento, las tácticas que empleen los equipos y el acierto o las equivocaciones en las maniobras. Demasiados factores para jugarse la temporada en tres mangas en una bahía de Palma hasta ahora muy inestable. Hoy se pretenden dar dos mangas y el sábado una más, la última, que será la decisiva. Así que hasta que no entre el último barco en la línea de meta no se va a saber quien ha ganado la Copa del Rey Mapfre en cada una de las once clases en las que se compite.