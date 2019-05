Completamente enamorada le dijo "sí" a un puente

Jodi Rose, es de Australia, conoció por primera vez a Le Pont du Diable, “El puente del diablo”, en el río Tech en Ceret, cuando viajaba por el sur de Francia en 2013.

Ella dice que se enamoró de la estructura de piedra el puente, por lo que decidió casarse con él, frente a 14 invitados, servicio bendecido por el alcalde de la ciudad vecina de Saint-Jean-de-Fos.

Jodi habló al Canal 7 sobre la sinestesia de personificación de objetos, lo que hace que las personas asocien objetos con personalidades y géneros.

“Estaba muy nerviosa … me sentí como una novia…lo he visto, es muy guapo, es fuerte y robusto y pensé que era una persona con la que realmente podía conectarme y que me podía dar un poco de tierra”.

Escribiendo en su blog en el momento de la boda, Jodi dijo que estaba viajando por el mundo mientras grababa un proyecto de música con puentes y decidió que la C.14 era “el indicado”.

“Me hace sentir conectada a la tierra y me lleva a descansar de mis interminables andanzas nómadas. Es fijo, estable, está enraizado en la tierra, mientras que yo soy nómada, transitoria, siempre en el camino. Él me da un refugio seguro, y luego me deja ir nuevamente para seguir mi propio camino, sin tratar de mantenerme atada o enganchada a sus necesidades o deseos. Estoy dedicada a él”.

“Entiende que amo a otros puentes, y a los hombres; el nuestro es un amor que abarca los caprichos de la vida, tal como se materializó en las corrientes arremolinadas del río que fluye bajo su magnífico cuerpo. El Puente del Diablo es todo lo que podría desear en un marido: robusto, confiable, sensual, amable y guapo”.

Pero a pesar del amor de Jodi por Le Pont Du Diable, su matrimonio no está reconocido por las autoridades francesas.