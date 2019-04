Concejala de Tiquipaya habría recibido amenazas de muerte

Cochabamba Cochabamba

La concejal Margarita Siles (MAS) indicó que ha recibió amenazas de muerte contra su persona y familia por las denuncias que ha venido realizando por presuntos actos de corrupción contra el alcalde Juan Carlos Angulo (MAS).

El Ministerio Público sólo admitió una de las denuncias en contra el alcalde por un daño económico de Bs. 173 mil, por ampliar el plazo en la ejecución de una obra.

“Ayer me hicieron una emboscada, el señor Grover García presidente departamental del MAS, supuestamente me llamó para alinearme, pero sin embargo me dijo que no debía realizar denuncias mediante medios de comunicación (…) En vez de joder al concejo porque no te dedicas a cuidar a tu familia” contó en medio del llanto Siles, durante entrevista en El Mañanero.

Las concejalas Consuelo Gómez (Demócrata) e Irma Sejas (MNR) comenzaron una huelga de hambre en puertas de la Alcaldía de Tiquipaya en protesta por la “retardación de justicia”, junto a Siles cuestionan el trabajo de la Fiscalía por no avanzar en la investigación de las ocho denuncias que presentaron.

“Pido garantías personales para mí, mis hijos, familia y dirigentes. Me siento como una hormiga contra una red que existe en Tiquipaya (…) Yo temo por mi vida y la de mis hijos son pequeños, el año pasado ya me han pegado, ya no puedo dormir ¡Ayúdenme por favor!” suplicó la concejal.

Siles indicó que realizó una denuncia por amenazas de muerte, persecución política, remarcó que la amenazaron con expulsarla del movimiento político.

“No renunciaré porque si no estaré desprotegida por lo menos cuando estoy de autoridad la gente me apoya, si renuncio peor puede ser, podrían hacerme desaparecer” dijo.

Grover García, presidente del instrumento político MAS IPSP a través de un contacto telefónico con “El Mañanero” aseguró que la concejal Siles miente. Señaló que todo apunta a una intención de hacer quedar mal al partido. “La reunión fue completamente normal, Siles es una autoridad indisciplinada”.

García se comprometió a venir al programa para dar su versión de los hechos.