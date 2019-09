Condenan a 30 años a mujer que asesinó y mutiló a su pareja

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

La juez de Instrucción en lo Penal y Cautelar, María Alejandra Menacho, determinó condenar a 30 años de cárcel a Elizabeth Peña y Lillo, autora confesa de haber envenenado, cercenado y calcinado a su pareja Freddy Baldivieso Hoyos (76) el pasado lunes en la zona de la Virgen de Luján.

La audiencia cautelar de la acusada se llevó a cabo la tarde de este jueves en el Palacio de Justicia, donde la juez determinó enviar a la cárcel de Palmasola a la mujer por los delitos de robo y asesinato.

Durante su comparecencia ante la justicia y en presencia de la defensa de la víctima y del Ministerio Público, María Alejandra Menacho expresó sentirse arrepentida por el crimen, que se perdió mentalmente mientras cometía el hecho y que su padre no tenía nada que ver.

"No supe razonar, me perdí y pido disculpas. Mi padre no tiene nada que ver", dijo.

Antes de quebrarse en llanto, la mujer dijo que su pareja decidió apartarse de sus hijos porque "le mezquinaban sus cosas, que lo trataban mal" y que pretendían "quitarle su Renta Dignidad".

Ante estas declaraciones, Osvaldo Roca, abogado de la familia de Freddy, rechazó el pedido de disculpas, ya que la acción cometida contra la persona de la tercera edad fue un macabro crimen.

En tanto, allegados y familiares de Freddy Baldivieso le dieron el último adiós esta tarde en el cementerio Jardín de Paz.

Aseguraron que, pese a la sentencia de la acusada, tal medida no será suficiente, por lo que piden que los 30 años sean cumplidos. Exigen a la Fiscalía y Policía que el caso continúe en investigación ya que consideran que hubo otros involucrados.