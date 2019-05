Conductor de televisión negó haber contratado los servicios de Jhasmani Torrico

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

Roberto Perrogón presentador de noticias rechazó las declaraciones de Torrico, donde afirma que contrató sus servicios. Indicó que se contactó con Torrico porque representaba a Omar Gonzales alias "el Cachilo" presunto autor del robo en su vivienda el pasado enero del 2018.

"Él se contactó con nosotros para hacernos saber que su cliente no era la persona que había entrado a robar a mí vivienda, porque presumiblemente se encontraba de viaje", explicó el presentador.

Perrogón indicó que las declaraciones del “Abogado Torturador” son porque en su medio realizaron seguimiento a los casos de tortura por los cuales es procesado el abogado.

Torrico arremetió contra el presentador diciendo: "Pregúntale a Roberto Perrogón cuando me ha buscado para secuestrar a su primo cuando le robó su caja fuerte, $us 80.000 y su reloj Rolex", manifestó cuando salía de la Fiscalía.

El presentador negó que sus familiares hayan estado involucrados en la denuncia de robo e informó que presentará una denuncia contra Torrico por calumnias.

La respuesta a las declaraciones de Perrogón no se dejaron esperar, Jhasmani respondió en tono burlón al anunció de un nuevo proceso en su contra.

"Me pidió ayuda, voy al canal donde trabaja, no voy sólo, voy con toda mi gente, le dijo qué es lo que se puede hacer y viene dos veces a visitarme a casa, para coordinar esa situación, sospechando él de su primo y chófer (…) Díganme en que estoy mintiendo y me va meter un proceso penal por calumnia (uhhhh)" respondió Torrico.