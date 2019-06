Conductor pidió disculpas públicas por incidente con comerciante

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

La tarde de este lunes, el conductor Miguel Roda Barbery se presentó a declarar en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) por los delitos de lesiones interpuesta por Amanda Huchani, esto ante al incidente que protagonizaron ambos entre las calles Colón e Isabel La Católica cuando disputaban un espacio en plena vía pública la semana pasada.

Tras brindar su declaración informativa durante dos horas, el conductor pidió disculpas públicas por la discusión realizada y manifestó que en la sociedad existen asuntos más importantes en lugar de una pelea entre un ciudadano y una comerciante.

"El hecho de que yo esté pidiendo disculpas públicamente a la sociedad no quiere decir que me esté declarando culpable ante la denuncia que me hace la señora Amanda. El compromiso ante las autoridades es de que yo pedía las disculpas y aquí se acaba el show mediático que no es agradable", afirmó.

Antes de las 16:00 horas, dos grupos llegaron hasta la Felcc para respaldar a ambos, respectivamente. Greta Vargas, de Mujeres Creando, acusó al hombre de incitar a la violencia en las redes sociales, además, denunció que el hombre goza de impunidad.

Por su parte el representante de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Walthy Egüez, manifestó que Roda fue atropellado en sus derechos por la falta de autoridad del Municipio cruceño.