Confirman para el 2 de diciembre la indagatoria a Cristina Kirchner

Argentina Argentina

El tribunal oral federal 2 que juzga a la senadora y vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, programó para el próximo 2 de diciembre su declaración indagatoria en el debate por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, a favor de empresas del detenido Lázaro Báez.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso tienen prevista esa fecha para convocar a la ex presidenta, aunque dependerá de la extensión de las declaraciones indagatorias previstas para el lunes 25 de noviembre, explicaron fuentes judiciales.

Para el próximo lunes 25 se programaron las declaraciones de un ex funcionario de Vialidad José Santibañez y del detenido empresario Báez.

Con la indagatoria a la ex presidenta se cerrará la ronda de declaraciones de los 13 procesados y comenzará la etapa de declaraciones de testigos, que se extenderá hasta mediados del 2020

En la audiencia del lunes próximo el Tribunal tendrá que decidir además si hace lugar a un pedido para realizar una nueva pericia en la causa.

En el juicio se debaten supuestos delitos en la adjudicación de obra pública nacional por 3 mil millones de dólares en Santa Cruz a la empresa de los Báez, "Austral Construcciones" y el presunto pago de sobreprecios e incumplimientos en la construcción.

Además de la ex presidenta y Báez, son juzgados los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obra Pública José López, entre otros.

Hace unas semanas, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó una queja del detenido empresario Lázaro Báez y dejó firme así la continuidad de este juicio oral por presuntos delitos con la obra pública en Santa Cruz, que se le sigue junto a la senadora y vicepresidenta electa, Cristina Kirchner.

El máximo tribunal penal del país no hizo lugar a la queja que presentó la defensa de Báez para revisar la decisión del Tribunal Oral Federal 2, que el 23 de septiembre último rechazó suspender el juicio, según la resolución de los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo.

Báez había planteado la suspensión del debate por supuestos sobreprecios y direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de sus empresas en el kirchnerismo porque argumentó que había que juzgar de manera conjunta ese caso con otros en los que está procesado por supuestos hechos de corrupción.

La defensa particular del dueño de "Austral Construcciones" alegó que "la separación de las investigaciones y de los juicios entre las causas denominadas mediáticamente Vialidad, Hotesur, Los Sauces y Ruta del Dinero K no pueden seguir tramitando escindidas al existir la posibilidad de sentencias contrapuestas y atentar contra la investigación integral de los hechos".

Los jueces del Tribunal Oral que comenzaron el juicio rechazaron el planteamiento y el debate siguió adelante.

Casación rechazó la queja porque la decisión de seguir adelante con el juicio no se trata de "una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones, o de aquellos que deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena".

Por su parte, el ex presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe negó la existencia de sobreprecios en la obra pública nacional adjudicada a empresas del detenido Lázaro Báez y aludió a las condiciones particulares de esa provincia a la hora de justificar costos más altos.