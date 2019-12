Confirman que Áñez no se lanzará a la Presidencia de Bolivia

La presidenta en transición, Jeanine Áñez no se lanzará como candidata para los próximos comicios electorales que se llevarán a cabo en Bolivia según declaraciones del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez ante los medios en la Paz este jueves.

Núñez dejó claro que el actual gobierno no asumirá posición a favor de ninguna candidatura y que "no va a hacer política por ningún candidato", después de que el exministro de esa cartera, Jerjes Justiniano afirmara después de su destitución, que la actual presidenta pretendía ser candidata a pesar de sus recomendaciones de que no lo hiciera.

El actual titular de la Presidencia reiteró lo dicho por Áñez en ocasiones anteriores, de que el objetivo del Gobierno transitorio es orientar al país a una nueva cita electoral.

La nueva cita con las urnas se espera a comienzos de 2020, pero aún no tiene fecha.