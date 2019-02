Todo está listo para conseguir un cupo a Catar. Recientemente se dio a conocer el calendario de las eliminatorias al Mundial 2022, por lo que el Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó desde Brasil que el mismo iniciará en marzo de 2020.

En los últimos años este proceso daba inicio un año después de celebrarse la Copa del Mundo. Sin embargo, para esta edición los directivos de la Conmebol decidieron modificar el calendario porque el próximo Mundial se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

Recordemos que tradicionalmente, el evento futbolístico más grande del mundo se lleva a cabo a mediados del año establecido. Esta vez se hace a finales del mismo debido a las altas temperaturas que se generan en ese país si se realizara en los meses de junio-julio.

El formato para las eliminatorias que regirá, será el de 10 equipos jugando entre sí en partido de ida y vuelta, lo que da como resultado unas 18 jornadas. Se disputarán 8 fechas en 2020 en los meses de marzo, septiembre, octubre y noviembre, para continuar en el año 2021 con 10 encuentros en los meses de marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre.

Cabe destacar, que para Sudamérica se cuenta con 4.5 cupos, 4 de manera directa y 1 a través de repechaje el cual se jugará en marzo de 2022.

La Conmebol afirma que realizar el proceso de eliminatorias durante dos años facilitará la planificación por parte de las selecciones y favorecerá la competitividad en el calendario.

Por otra parte, aunque el órgano regional no lo haya señalado, el formato de eliminatorias no variará en caso de que aumente la cantidad de cupos para los países sudamericanos. Hasta la fecha no se ha definido si se escogen 48 selecciones, en lugar de las 32 tradicionales, en este caso América del Sur tendrá 6,5 plazas, 6 de manera directas y 1 indirecta a través de repechaje.

Particularidades de la Copa del Mundo

Esta edición de la Copa del Mundo, que se llevará a cabo en Catar 2022, contará con 8 estadios (7 de ellos en construcción) que estarán a una distancia máxima entre sí de 55 kilómetros, además estarán unidos por trenes subterráneos. De esta manera, los aficionados podrán disfrutar de más de un partido al día.