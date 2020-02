Conoce los celulares que ya no usarán WhatsApp

Mundo Mundo

Desde hace mucho tiempo WhatsApp viene anunciando que varios móviles se quedarán sin esta aplicación, y el tiempo ya se cumple. Nos referimos a los dispositivos desde los que no se podrá acceder al servicio de mensajería.

Algunos usuarios del sistema no podrán utilizar WhatsApp, ni crear cuentas nuevas, esto porque los móviles ya no serán compatibles con la aplicación. Los modelos que no funcionarán son:

Móviles Android con sistema operativo 2.3.7 o anterior

iPhone con iOS 8 o anterior

La situación responde a que los sistemas operativos dejarán de recibir soporte y no va a existir opción para instalar una actualización, por lo que el servicio dejará de funcionar.

Aparte de lo anterior, desde el 31 de diciembre de 2019, los usuarios con un sistema operativo Windows Phone, no han podido usar la app por las mismas actualizaciones de WhatsApp y la incompatibilidad.