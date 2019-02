El protector solar contribuye a minimizar los efectos de los rayos ultravioletas, UVA y UVB, en la piel. Su aplicación en el cuerpo busca prevenir el enrojecimiento producido por la exposición continua a estos factores. Además, reduce el riesgo de padecer cáncer y evita el envejecimiento prematuro de la dermis.

Un estudio publicado por el Journal of the American Academy of Dermatology, advierte que debido al daño causado en la capa de ozono por el cambio climático, aumentó el riesgo de padecer cáncer de piel.

Según los especialistas, los protectores solares deben ser aplicados en todas la zonas descubiertas del cuerpo. Esto tiene como finalidad crear el hábito y protegerlo correctamente.

Uno de los puntos más importantes al momento de elegir correctamente el bloqueador es tomar en cuenta el factor de protección solar (FPS). Las personas con tez más clara necesitan un FPS mayor, al igual que los niños y las mujeres embarazadas.

Además, éste debe proteger contra todas las radiaciones ultravioletas. También debe ser hidratante, hipoalergénico, resistente al agua y no debe generar reacciones alérgicas a la luz solar.

Los dermatólogos recomiendan aplicar el protector solar 30 minutos antes de la exposición y renovarlo cada 2 horas. De esta manera, la piel podrá absorber de forma correcta el producto. Además, aconsejan utilizarlo especialmente en el rostro.

Al momento de ir a la playa, piscina o montaña, los especialistas sugieren aplicar la crema en áreas como las orejas, la nariz y los párpados debido a que normalmente suelen quemarse más que el resto del rostro.

En cuanto al cuerpo, recomiendan poner atención en la zona de los hombros y el pecho porque están expuestos constantemente a la radiación solar y son las áreas donde se presentan pecas o manchas debido a los excesos del sol.

Luego de la exposición solar es importante mantener una correcta hidratación de la piel. Se logra tomando dos litros de agua y aplicando lociones que contengan vitamina A, C y E, que son recomendables para la nutrición de la piel.