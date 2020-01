Copa: "Binomio del MAS elegido en Argentina es solo una propuesta"

La elección de los exministros Luis Arce y David Choquehuanca como candidatos a la presidencia y vicepresidencia del Estado, respectivamente, por el Movimiento Al socialismo (MAS) para las elecciones del próximo 3 de mayo es solo "una propuesta", afirmó la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa.



"Nosotros lo tomamos como una propuesta que viene desde allá. (...) He sido muy clara en torno a que los candidatos deberían ser elegidos en nuestro territorio, por respeto a nuestro presidente del MAS se ha llevado una propuesta de nuestro binomio", dijo a los periodistas.



Copa, del MAS, manifestó que el binomio que es propuesto desde Bolivia postula a Choquehuanca a la presidencia y Andrónico Rodríguez a la vicepresidencia, de modo que las postulaciones deberán ser debatidas en las instancias orgánicas del instrumento político.



"Todavía no están inscritos los candidatos, nuestras organizaciones harán un debate y se hará una evaluación en torno a esta propuesta que nos está llegando y nosotros haremos conocer nuestra posición en su momento", afirmó.



Señaló que los criterios contrarios al binomio elegido el reciente finde semana en Argentina no significa que exista división al interior de su partido.



"Pienso que es importante el debate en función de la propuesta que se está llevando a la comisión que hemos mandado y serán nuestras bases las que vayan a definir", indicó.

Fuente: ABI