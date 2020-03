Coronavirus: cómo afecta los pulmones de los 4 tipos de pacientes

Mundo Mundo

Los profesionales de la salud y expertos en el tema no han tenido descanso desde que inició la pandemia del coronavirus, la misma que continúa muy presente en nuestras vidas, los estudios realizados han llevado a detectar las características de cada paciente y cómo es que el Covid-19 afecta sus pulmones. Hasta donde se sabe, los enfermos se pueden catalogar en 4 tipos.

Tipo 1

Si bien, la enfermedad puede infectar a cualquier persona, también es importante saber que hay quienes no presentan ningún síntoma. Estos son conocidos como pacientes de primer tipo de acuerdo al profesor John Wilson, el presidente del Royal Australasian College of Physicians. Al no presentar síntoma alguno, los pulmones no tienen afectaciones.

Tipo 2

Estos pacientes sí presentan síntomas pero son menores a comparación de los dos siguientes. Los problemas de salud que pueden presentar van desde fiebre y tos hasta síntomas menos fuertes como dolor de cabeza o conjuntivitis. Esto causado por una infección en el tracto respiratorio superior.

Los pulmones podrían no verse afectados de manera grave, aunque podrían presentar una ligera inflamación en los pulmones causada por la tos. Pero si esta inflamación se vuelve más grave es cuando comienzan los problemas.

Tipo 3

Este grupo son aquellos que son más propensos a terminar hospitalizados. Los síntomas que presentan terminan por ser tan fuertes que no pueden realizar tareas en casa ni trabajar. Lo pulmones presentan inflamación e irritación en el árbol respiratorio.

Tipo 4

Estos son aquellos pacientes que presentan síntomas fuertes, por lo que la enfermedad es mucho más potente en estos. Aquí se presentan problemas mucho más serios, pues se puede desarrollar neumonía. En este caso, la inflamación se vuelve grave y se comienza a ver material inflamatorio en los alvéolos, lo que puede causar grandes problemas respiratorios. Esto obviamente requiere de hospitalización.