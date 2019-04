Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Tajante y frontal. El gobernador de Santa Cruz y líder del Movimiento Demócrata Social, Rubén Costas, no se guardó declaraciones al responsabilizar al candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, por obstruir la unidad de la oposición cuando todos los aspirantes políticos aún no habían inscrito su candidatura en las elecciones primarias.

La mañana de este miércoles, en un desayuno trabajo en Casa de Gobierno de la capital cruceña, Costas dijo que "el susodicho no le importó un comino" y rechazó la pretensión de llegar a una concertación política para enfrentar en las urnas al presidente Evo Morales.

"Tampoco se puede hacer tan ortodoxo en este tema, porque si buscamos la unidad era porque el pueblo de manera sabia y sensata nos dijo vayan juntos, hagan una gran concertación, una gran alianza", dijo en rueda de prensa.

Finalmente, el líder de los Demócratas, afirmó que fracasó en su intento de hacer una unidad ante "los mesianismos e interés" que flotaron en los últimos tiempos.

Ante estas declaraciones, el expresidente y candidato, Carlos Mesa, respondió que la unidad es un elemento importante pero que una de las razones por la que no se logró concertar fue por la Ley de Organizaciones Políticas, aprobada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ahora impide que un candidato se retire de su candidatura.

"No hemos podido a llegar a un acuerdo y esto tiene que ver con elementos que no vienen a cuento de detallar aquí (...) quien está perjudicando dramáticamente la posibilidad de la unidad no son los opositores sino una ley que está diseñada para fragmentar a la oposición", argumentó.

Por último, Mesa sostuvo que el acuerdo entre el Frente Revolucionario Izquierdista (FRI) y la agrupación Sol.BO, de Luis Revilla, es una alianza no coyuntural, ya que existe un proyecto y diseño hasta el del 2025 en el ámbito nacional y subnacional.