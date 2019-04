Costas: "Dije que me importa un bledo el convenio del SUS, no la salud"

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, estuvo en el programa Que No Me Pierda (QNMP) la noche del martes, en el sector 'A Solas' junto a los conductores Cecilia Bellido y César Galindo. En la entrevista se refirió al Sistema Único de Salud (SUS), los avances en salud que realizó la Gobernación cruceña y su posible candidatura a la Alcaldía cruceña.

De manera frontal y sincera, Costas aclaró que su frase: "me importa un bledo", enunciada luego que el MAS advirtió que le interpondría una demanda de acción popular, se refería al convenio intergubernativo que dispuso el Ministerio de Salud para la implementación del proyecto del Sistema Único de Salud (SUS) en el departamento cruceño, y no por la salud en sí misma.

"Un convenio no se impone, se negocia, porque la ley marco es una ley nacional y nos da las competencias a las gobernaciones de tercer nivel. Estoy respetando la ley nacional, una Constitución (Política del Estado) que de repente nosotros nos opusimos, pero que la defendemos porque somos demócratas, porque la votó el pueblo boliviano y otros que la impulsaron las violan y las vulneran cuando les da la gana", afirmó.

La primera autoridad departamental criticó que a poco menos de 8 meses de llevar a cabo las elecciones presidenciales, ejecutar el SUS "cuando en 13 años el Gobierno no hizo nada por la salud y ahora dice invertir 230 millones de dólares" está dirigido a un tema proselitista y electoral.

En ese sentido, ponderó que el Gobierno Departamental de Santa Cruz invierte el 30% de su presupuesto en salud, y que anteriormente realizó la compra de equipos como la bomba de cobalto, el primer acelerador lineal para el hospital Oncológico, la construcción de un bunker en el mismo nosocomio, el equipo de braquiterapia y el pago de 1.980 ítems para los médicos.

La autoridad reiteró la disposición de dialogar con el presidente Evo Morales para llegar a un gran acuerdo nacional en cuanto a un seguro en conjunto para la población, sin embargo, dejó en claro que no firmará el actual convenio que dio a conocer la ministra de Salud Gabriela Montaño.

"No quiero, no me permite la ley, no voy a traicionar, no voy a hacer alcahuete, disculpe la expresión, de un tema que va dedicado a ser proselitista", dijo.

Reiteró que el SUS ofrece 327 prestaciones gratuitas, pero que la Gobernación de Santa Cruz plantea 463, es decir, 136 prestaciones adicionales al SUS, entre ellas, los servicios de radiología contra el cáncer.

¿Costas, a la Alcaldía?

Consultado por una posible candidatura al sillón de la Alcaldía municipal y que en caso de que su partido, el Movimiento Demócrata Social lo elije para disputar en las elecciones municipales, Costas respondió, luego de suspirar y en medio de un silencio de casi cinco segundos, que lo pensaría bien junto a su familia, porque ha pasado por momentos difíciles durante 14 años, como los más de 30 juicios en su contra y un accidente fortuito cuando intervino durante un asalto a mano armada en la zona de plaza Blacutt.

"Demócratas dijo clara y nítidamente que iríamos con candidatos propios. Santa Cruz se enfrenta a uno de los mayores retos de su historia, y Percy o Juan de los palotes o el que venga tienen que hacer esas grandes transformaciones o sino todo se irá colapsando", señaló.

Afirmó que si fuera el próximo alcalde llevaría a cabo un referéndum para consultar a la población para encarar la metropolización de Santa Cruz con la construcción, el problema del transporte, el ordenamiento del sector gremial y la implementación de una Guardia Departamental, ente que tiene objetivo coadyuvar al trabajo de la Policía, especialmente en los barrios de la periferia de la ciudad.