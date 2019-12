Costas: "Martínez fue despedido en 2014 y re contratado en 2019"

El exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas reveló que Sergio Martínez, acusado de operar el fraude a favor del MAS en las elecciones generales del 20 de octubre. Martínez fue contratado por la Sala Plena, en septiembre de este año, cuando él estaba fuera del país.

Costas explico que el ahora prófugo de la justicia dependía directamente del Servicio de Registro Cívico (Sereci) departamental de La Paz y que él le hizo conocer en su momento a la expresidenta, María Eugenia Choque, su desacuerdo ante la contratación de Martinez, quien había sido despedido en 2014.

“Fue contratado por la Sala Plena, yo no estaba presente, fue en septiembre, cuando estaba en República Dominicana, en misión de observación. Indiqué que no era pertinente la contratación de esa persona, no hubo ninguna respuesta de la presidenta cuando yo le hice conocer mis observaciones a la contratación de esta persona”, afirmó el exvocal, quien culpa a los trabajadores del área informática por las irregularidad en los comicios, señalando que las empresas Neotec, Ethical Hacking tendrán que responder por sus errores.

“Se me ocultó información sobre los servidores (…) No me voy a meter nunca más a esto, cerramos un ciclo de la manera más transparente, somos varios los actores y cada uno tendrá que rendir cuentas”, acotó.

Sergio Daniel Martínez Beltrán ya estuvo en días pasados en la Fiscalía de La Paz para declarar, huyó del país el jueves luego de ser identificado como el causante de modificar las elecciones nacionales.