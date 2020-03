Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

El gobernador Rubén Costas, anunció la jornada de este viernes que convocará a la Policía y Fuerzas Armadas (FF.AA), para custodiar el ingreso de los hospitales y centro de salud, a fin de garantizar la atención de los pacientes que sean diagnosticados con coronavirus.

La medida se da luego que el pasado miércoles la paciente de 60 años, que fue trasladada desde el municipio de San Carlos hasta la capital cruceña, tuvo que peregrinar toda la tarde en una ambulancia para ser ingresada en un nosocomio después que la población y trabajadores en salud se opusieron a su internación. En Satélite Norte, cerca de la escuela 'Héroes de Ñancahuazú', los vecinos instalaron un bloqueo para impedir el ingreso de la mujer.

“Es por esa razón que he visto necesario convocar el concurso de la fuerza pública para garantizar el normal funcionamiento de los centros sanitarios que atiendan a las personas afectadas por el virus”, anunció Costas.

“Esta mañana me he comunicado con las autoridades nacionales y hace un momento me he reunido con el Comandante Departamental de la Policía y la Octava División (del Ejército) a quienes he pedido el uso proporcional de la fuerza pública para custodiar los centros sanitarios”, agregó.

En tanto, Costas manifestó que solicitó a la fiscal departamental de Santa Cruz agilizar los procesos penales contra quienes atentan contra la salud de la población.

Costas asimismo recordó que los casos de mortalidad rondan entre un 2 y un 3% de los afectados. Invitó a la gente “que quiera venir y darnos alguna sugerencia, orientarnos”, que lo haga.

Finalmente, la primera autoridad departamental pidió tranquilidad serenidad y confianza a la ciudadanía, especialmente, a los trabajadores del sistema de salud: “el pánico puede causar más daño que el virus”.