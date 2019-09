Costas: "Yo no soy el león que despertó, es el pueblo cruceño"

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, afirmó que la frase que lanzó en el Cabildo del millón aquel 22 de junio de 2004: "El león ha despertado", no se refería a él sino por el pueblo cruceño.

La declaración de la primera autoridad departamental la dejó en claro en el programa Uno Decide de La Red Uno de Bolivia la noche del lunes, luego que fue cuestionado por una ciudadana quien criticó porqué el gobernador estuvo "ausente o dormido" en el último tiempo.

"Ni dormido ni rendido. Yo no soy el león, por dios. Cuando dije en el segundo Cabildo que despertó el león no era por Rubén, era por usted, por el pueblo cruceño, de esa cruceñidad que asume el rol protagónico que es irreversible", recalcó Costas.

El también líder del Movimiento Demócrata Social reconoció que visiblemente estaría ausente porque se encuentra realizando las gestiones ante los desastres que enfrenta la Chiquitania por los incendios forestales. Señaló que la muerte de los cuatro bomberos "le han quitado el sueño", uno de los motivos por los cuales no se realizó ningún acto festivo por las efemérides cruceñas.

Consultado por el presentador Marcos Montero si es que el gobernador entregó la institucionalidad cruceña al actual poder del Gobierno del MAS, Costas respondió.

"Le he dado todo a Santa Cruz, mis bienes están embargados, no puedo salir del país, estoy arraigado, mi hermano está casi diez años exiliado con toda su familia. Me han tratado de dar golpes de Estado cada tanto, cuando me quisieron tumbar como tumbaron a los otros gobernadores este pueblo se levantó y cien mil personas estuvieron en la plaza (24 de septiembre)", aseveró.

Recordó que la legitimidad, el sustento y el apoyo se la dio los ciudadanos, lo cual considera que muchos esperan que él la pierda.

Respecto si asistirá al Cabildo para el 4 de octubre, convocado por el Comité Cívico cruceño, manifestó que si no le llega una invitación asistirá como cualquier ciudadano.