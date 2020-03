Covid-19: Recomendaciones y medidas de prevención para adultos mayores

Mundo Mundo

Los adultos mayores que superan los 60 años, y especialmente las de más de 80, sufren mayores riesgos a la infección causada por el coronavirus Covid-19. Los expertos señalan que con la edad, el sistema inmunitario se debilita y se vuelve más lento para responder ante la presencia de sustancias extrañas o dañinas, como virus o bacterias.

La tasa de mortalidad aumenta exponencialmente a partir de los 65 años, aproximadamente. Datos oficiales en Italia muestran una letalidad del 9,6% entre los septuagenarios, de un 16,6% entre los octogenarios y de un 19% entre los nonagenarios. Son resultados similares a los de China, con una letalidad del 8% entre los que tienen entre 70 y 79 años, y de casi el 15% entre los mayores de 80 años.

Por eso, las personas mayores deben recibir protección especial, especialmente si sufren de enfermedades previas como enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades respiratorias crónicas y cáncer. Ante todo esto es necesario que refuercen las recomendaciones generales:

- Lavarse con frecuencia las manos

- Toser o estornudar sobre el pliegue del codo

- Evitar compartir mate, vasos y cubiertos, así como saludos de manos o besos

- Ventilar los ambientes

- Desinfectar objetos de uso frecuente

- No automedicarse

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS), autoridades sanitarias nacionales, gerontólogos y especialistas en enfermedades infecciosas indican que los adultos mayores deben poner en práctica más medidas de prevención tendientes a minimizar las posibilidades de contagio:

- Evitar el transporte público y las actividades sociales, reuniones familiares o salidas de esparcimiento, fundamentalmente en lugares cerrados con concurrencia importante de personas.

- No dedicarse al cuidado de los nietos en cuarentena o en situaciones excepcionales similares.

- Ser asistidos en las compras por familiares o allegados, para evitar visitas innecesarias a negocios y centros comerciales.

- Consultar en forma inmediata y por vía telefónica a los números de atención sanitaria, ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria).

- Recibir la vacuna antigripal y el esquema secuencial contra el neumococo, según las recomendaciones sanitarias oficiales.

. Al momento de encontrarse con un familiar o recibir una visita, evitar el contacto directo y el saludo de beso o abrazo, y mantener una distancia de al menos un metro y medio.

- Es importante que quienes padecen una enfermedad crónica se aseguren de tener los medicamentos necesarios a mano.

Si la persona mayor no está enferma, no se recomienda usar barbijo porque es un objeto que se suele tocar con frecuencia con las manos y termina convirtiéndose en una fuente de contagio. No hay ningún estudio que demuestre que, en esos casos, sirva para prevenir. Sólo deben usarlo quienes están enfermos o cuidan a personas enfermas.

Las personas residentes en instituciones para adultos mayores deben evitar las visitas de personas con síntomas respiratorios y de quienes hayan estado en lugares de transmisión viral en los últimos 14 días. Algunas instituciones han decidido prohibir las visitas y ofrecen a los familiares mantener contacto vía telefónica, chat o videollamada.

Confiar en información brindada por fuentes oficiales sobre la situación que vive el país y el mundo por la pandemia de coronavirus.