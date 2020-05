Crean un traje especial para salir de fiesta en tiempos de coronavirus

Debido a la crisis sanitaria del coronavirus, muchas actividades que la población realizaba en su vida cotidiana se han visto afectadas. Una de las áreas en la que el impacto de la crisis ha sido mayor ha sido la relacionada con la vida social y del ocio.

Festivales de música, discotecas, bares, pubs y otros negocios relacionados con el mundo del ocio nocturno serán de los últimos en volver a la normalidad debido a la importancia de las relaciones sociales en este área y a la dificultad para mantener el distanciamiento por las aglomeraciones.

De este modo, un equipo dedicado al diseño y producción de espectáculos y fiestas ha desarrollado Micrashell, un traje que protege del coronavirus y específicamente diseñado para satisfacer las necesidades de la vida nocturna, los eventos en vivo y las industrias de entretenimiento, según explican sus creadores, Production.Club.

El traje está pensado para proteger de los virus, ya que es desinfectable y de rápido despliegue del equipo de protección personal (PPE), de tal forma que es fácil de controlar y permite socializar sin distanciarse. El traje tiene una parte superior hermética, con un casco híbrido y está hecho con tela táctica, resistente al corte.

Además, el traje dispone de un dispositivo de control a través de una aplicación móvil, con conexión para cargar el teléfono y un sistema de comunicación de voz inalámbrico. También está pensado para que los usuarios puedan beber con seguridad.

Covid-19 has drastically changed the events industry. We leveraged our experience in event production to propose a solution. Introducing Micrashell, a suit that allows you to safely socialize in times of pandemic. https://t.co/SLys6I3BKt