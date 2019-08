Admin baru saja menerima lsg video @sabina_dolezalova_ifbb dari bule yang viral yg diduga melecehkan Pura yg disebut sebut sebagai Pura di Kawasan Monkey Forest Ubud Gianyar. Senator AWK, telah menyampaikan pesan dan nasihat ke orang asing tersebut untuk membuat upacara Guru Piduka yang melibatkan pengempon pura dan warga adat dgn biaya ug dibebankan kepada mereka. Terkait masalah hukum hanya bisa diproses jika ada semeton Bali yg melaporkan ke aparat atau inisiatif dr pihak aparat untuk memproses hal ini. Senator AWK berencana akan memanggil dua Bule Tersebut segera. Demikian update berita ini 🙏 ( admin ) @jokowi @aryawedakarna #wedakarna #awkbali #baliberdaulat #dpdri #mprri #satyagrahabali #hindu #purabali

A post shared by Shri Gusti Arya Wedakarna III (@aryawedakarna) on Aug 10, 2019 at 6:55pm PDT