Cuando la Champions se jugó en un estadio casi vacío

Los acentos del norte de Londres y el cerrado de Liverpool recorren las calles de Madrid, gracias a la invasión de seguidores del Tottenham y del 'Pool' para jugar la quinta final, y la primera que no será en el Bernabéu,

Hace 39 años, Nottingham Forest, un equipo inglés levantaba por segunda vez consecutiva la copa en Madrid, prolongando su dominio en la Liga inglesa entre 1976 y 1982.

Tras haber ganado la temporada anterior en Múnich ante el Malmoe, el 28 de mayo de 1980 un gol de John Robertson a los 20 minutos daría el doblete al equipo del City Ground ante un rival que parecía favorito. El Hamburgo de los Kalzt, Magath, Keegan, Hrsubesch o Memering había aplastado al Madrid en el Volksparstadion (5-1) para remontar un 2-0 y dejar a los blancos sin la final en su casa.

Conseguir una entrada para estar en el Metropolitano hoy en día, es un imposible o un gasto disparatado, pero hace 39 años atrás sobraron entradas. El Bernabéu se quedó medio vacío. Los 358 periodistas de 29 países que cubrieron la final se preguntaron qué pasaba y cómo era posible que poco más de 51.000 espectadores cubrieran las gradas. Esa es la cifra que contabiliza la UEFA en su historial, pero la prensa española de aquel día habla de poco más de 35.000, de ellos más de 30.000 llegados de Alemania e Inglaterra,

La invasión de ingleses y alemanes, no evitó una desoladora imagen imposible de imaginar hoy en cualquier final de la Champions.

La final no fue nada espectacular. El Hamburgo, que se estrenaba en una final como ahora lo hace el Tottenham, se estrelló ante la muralla que levantó el Nottingham tras el gol de Robertson. "No es justa la derrota, sólo se jugó en una portería", se lamentó el técnico del Hamburgo, Branco Zebec. Ese discurso no le rebatió a su colega inglés. "Todos los equipos pueden tener suerte", explicó Brian Clough, echando mano de la ironía inglesa.

