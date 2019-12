Dan 30 años de cárcel al feminicida de Estefanía Jacome

Salomón Méndez Llaveta (26) se sometió a un proceso abreviado, es autor confeso del asesinato de su concubina Estefanía Jacome (30), a quien le quitó la vida con 41 puñaladas, no conformándose con eso la degolló.

La justicia determinó 30 años de cárcel en el penal de máxima seguridad “El Abra”, los familiares indican que debió ser sin derecho a indulto.

“Se acogió a un proceso abreviado y se le condenó a 30 años de presidio, lo triste es que no está estipulado sin derecho a indulto, eso quiere decir que en algún momento de su condena puede pedir su libertad, se busca evitar esto”, declaró el abogado de la familia de Estefanía, Marcial Huanca.

La víctima fue atacada con un cuchillo de cocina por su concubino, quien después se entregó a las autoridades policiales. La pareja es oriunda de Sucre, vino al departamento hace un año, el acusado habría convencido a la occisa porque ya tenía antecedentes por violencia intrafamiliar y robo agravado.

El examen médico forense dio a conocer que la causa de muerte fue un shock hipovolémico, a raíz de las 41 puñaladas que recibió la víctima.

El hecho se registró ayer, en una habitación que alquilaba la pareja en la avenida 6 de Agosto, en inmediaciones del aeropuerto Jorge Wilstermann.

“30 años de prisión no me devuelve a mi hermana, no le devuelve a mi mamá su hija, ni el tiempo de mi sobrina sin su madre, Salomón perjudicó la vida de los demás”, dijo la hermana de la fallecida.