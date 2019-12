El cantante español David Bisbal, dice sentirse un latino más, ya que desde inicio de su carrera ha trabajado de la mano de toda la región, por lo que expresó su solidaridad para todos los que están atravesando problemas políticos y sociales y aseguró que lo más importante es que nunca se pierda la libertad de expresión.

“Ahora, por ejemplo, en Chile he expresado mi dolor y desde España he visto muchas situaciones de Latinoamérica, de Venezuela, de Nicaragua e incluso de mi país, cada uno de ellos con situaciones diferentes, pero lo más importante de todo esto es la posibilidad que la gente pueda decir lo que piensa y puedan salir adelante”, dijo el intérprete de Bulería.

Uno de sus géneros favoritos, comentó, es el mariachi. “Siempre lo he dicho, cuando tuve la oportunidad de trabajar con artistas como Juan Gabriel, él me dijo: ‘mira yo quiero que tú cantes lo mío, lo de mi pueblo, por eso quiero hacerte cantar con mariachi’”.

“Toda mi música siempre ha sido latina, de hecho, todo lo que he vivido ha sido una fusión continua de géneros musicales, desde el sur de Latinoamérica, de Chile hasta Perú, pasando por Centroamérica, de sonidos más caribeños, ya llegando a México, donde he hecho grandes colaboraciones musicales que han significado mucho para mí, desde Juan Gabriel, Pedro Fernández y Alejandro Fernández hasta mariachi y banda, vamos, me siento latino a muerte”.