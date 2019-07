De Rossi: "No podía terminar mi carrera sin jugar en Boca"

Italia Italia

No podía terminar mejor, Daniele De Rossi viene a Boca. El mediocampista italiano ya tiene en sus manos el contrato que lo unirá al Xeneize por una temporada y en las últimas horas, los medios italianos han revelado la contundente frase con la que De Rossi aceptó la propuesta del Xeneize.

En la última comunicación con Nicolás Burdisso, De Rossi le habría expresado: "No podía terminar mi carrera sin jugar en Boca". El italiano de 35 años siempre que pudo manifestó su cariño por Boca, estimulado por La Bombonera y por el paso de Diego Maradona por el club en el pasado.

De llegar a un acuerdo, el astro italiano que acaba de desvincularse de 'la Loba' jugaría la Superliga y Copa Libertadores, además de sentir la adrenalina de jugar en el fútbol sudamericano y precisamente en uno de los equipos más grandes del continente.

En más de una oportunidad, el campeón del mundo con Italia (Mundial de Alemania 2006) declaró su simpatía por los colores boquenses. Y uno de sus dichos más resonantes fueron en una entrevista realizada después de disputar un encuentro por Champions League.

"¿Boca o River? No, no es lo mismo. Fantaseando un poco… Yo soy hincha de la Roma desde siempre, mi corazón es de la Roma. Pero me gusta muchísimo Boca desde chico por Maradona". De Rossi nació en el año 83, dos años después de que Diego cumpliera su primer ciclo en el Xeneize antes de ser transferido al Barcelona español. Sin embargo, cuando tenía 12 años pudo ver en vivo -por televisión- el retorno del Diez a la Bombonera.

'El Pelusa' es uno de los motivos que contagiaron la pasión xeneize a Daniele, pero no el único. "El estadio, me enamoré del estadio", mencionó también el italiano que cumplirá 36 años la semana próxima. La cancha de Boca es un mito en el mundo del fútbol y De Rossi siempre se imaginó subiendo por las escaleras del túnel y sintiendo "el placer" de ser recibido por "La 12" en el campo de juego.