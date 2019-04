La popular cantante peruana La Tigresa del Oriente sufrió una terrible decepción el día de su boda. Este acontecimiento lo había anunciado a través de sus redes y además que el novio era un hombre mucho más joven que ella. Fue a través del programa de Magaly TV, que se observó este terrible desenlace, ellos estaba transmitiendo en vivo la boda.

Según afirman los medios de ese país, entre los asistentes había dos periodistas que al parecer habían descubierto un terrible secreto del novio.

Fue en ese momento cuando el joven dijo que no se casaría hasta que se fueran los reporteros del lugar, los cuales según dicen fueron los culpables de ventilar que tenía otra familia con exesposa e hijos.

Pero como eso no sucedió, la Tigresa del Oriente se quedó con su vestido de novia listo y como se dice: “vestida y alborotada”.



La mujer de 72 años no desaprovechó la celebración y decidió atender a sus invitados y disfrutar junto con ellos la fiesta que tenía preparado.

La Tigresa del Oriente al conocer la decisión del novio dijo: “A mí no me afecta, yo soy una tigresa”. cómoomo decidió no desperdiciar nada, la cantante atendió a sus invitados y continuó como si nada hubiera pasado.