Dellien vence en el Abierto de Estados Unidos  

Súper Deportivo.- Tras tres horas de intenso juego, Hugo Dellien venció al surcoreano Soon Woo Kwon por 2 – 1, en partido correspondiente al Abierto de Estados Unidos, último grand slam del año. De este modo, el tenista nacional inscribió su nombre en la segunda ronda del certamen.

“Estoy muy contento con la victoria de hoy; me siento satisfecho porque no venía jugando bien en cancha de cemento y eso me tenía intranquilo porque a estén nivel la mayoría de los torneos son en cancha dura”, manifestó Dellien, al culminar su presentación.

El “Tigre” de Moxos ahora está enfocado en Daniil Medvédev, número cinco del ranking mundial ATP. Dellien se enfrentará al ruso, este miércoles, desde las 11:00 HB.

Periodista.- Ángela Apaza