El rostro es la carta de presentación de muchas personas, por no decir del ser humano en general. Esa es la razón primordial para mantener el buen cuidado del mismo y más cuando usas maquillaje.

Todo es cuestión de hábitos. Es importante realizar una correcta limpieza luego de exponerse a partículas que se encuentran en el ambiente. Así se podrá prevenir posibles daños a la piel.

Es muy común que después de un largo día el cansancio se apodere del cuerpo y se te olvide eliminar los restos de maquillaje de tu cara. Este descuido no debería pasar por alto.

Durante la noche los tejidos de la piel se regeneran. En ese sentido, si durante este proceso tu cutis aún tiene maquillaje, provocará que se acumule en los poros y se convierta en impurezas.

Al retirar el producto cosmético, la piel se oxigena y elimina las células muertas y los contaminantes acumulados durante el día. Según los expertos, la piel envejece cinco días por cada jornada en la que no te desmaquillas.

Otro punto importante a tomar en cuenta al momento de desmaquillarse, es eliminar por completo los restos en las pestañas. Estas se deshidratan y se vuelven débiles.

A continuación te enseñaremos algunos trucos para aprender a desmaquillarte correctamente:

1.- Lavar el rostro con agua fría y jabón neutro: Este primer paso podría ser la clave para eliminar todas las impurezas que se acumulan en la piel durante el día.

2.- Usar toallas desmaquillantes: Representan una alternativa para eliminar el maquillaje de manera profunda luego del lavado. Especialistas afirman que este producto contribuye a retirar el exceso de sebo que se acumula en los poros.

3.- Vaselina para los ojos: Otro paso a seguir para poder desmaquillarse correctamente es utilizar un poco de vaselina en los ojos. La misma debe aplicarse con cuidado para no introducirla en la parte interior. Este método ayuda con el crecimiento e hidratación de las pestañas.

4.- Aceite de almendras: Este poderoso aceite es una fuente natural de vitamina E y ácidos grasos esenciales. Para aplicarlo como desmaquillante basta con aplicar unas gotas sobre las áreas que deseemos y luego removerlo con un paño suave.

5.- Desmaquillar los labios: En muchos casos pensamos que no es importante desmaquillar esta área debido a que el labial no se nota. Por lo general, quedan restos que no son tan visibles. Los especialistas recomiendan aplicar un poco de aceite o crema limpiadora con un algodón.

6.- Usar tónico hidratante: Por último, luego de retirar el maquillaje, es importante utilizar un tónico hidratante para cerrar los poros y refrescar el rostro.