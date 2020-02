Destituyen a funcionarios de Dicarbi por beber en vehículo confiscado al 'narco'

Jaime Zamora, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, informó que fueron alejados de sus cargos y sometidos a proceso penal y administrativo, seis servidores de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes (Dicarbi), por consumir bebidas alcohólicas en un vehículo secuestrado al narcotráfico.



"Se tomó la decisión de que se haga la desvinculación laboral de estos seis funcionarios sobre la base de un informe policial, en sentido que estos servidores dependientes de Dicarbi-Santa Cruz estaban consumiendo bebidas alcohólicas dentro de un motorizado secuestrado", dijo la autoridad.



Zamora explicó que lo sucedido está prohibido en ley, haciendo alusión de que no solo servidores públicos, si no cualquier persona, no debe tomar bebidas alcohólicas en el interior de un vehículo.

"Estos seis funcionarios públicos podrán asumir defensa donde corresponde sobre la base del informe policial", afirmó Zamora.