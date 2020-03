Determinan detención domiciliaria para el farmacéutico que agredió a un padre y su hijo

Este viernes la justicia determinó detención domiciliaria para el farmacéutico que agredió a un padre e hijo en la ciudad de La Paz después de que el progenitor intentara comprar un barbijo, según confirmó el fiscal Pablo Gutiérrez.

El acusado fue imputado por los delitos de agresiones graves y leves por lo que según determinaciones del juez deberá presentar dos garantes solventes y apersonarse tres veces por semana a la Fiscalía para firmar su asistencia ya que cuenta con arraigo.

Por otra parte el agredido se mostró descontento y lamentó la decisión de la justicia.

“Esta justicia no está sentando ningún precedente (…) no se las autoridades a que llaman violencia si eso no es violencia”, aseveró el padre de familia en declaraciones ante los medios de comunicación.