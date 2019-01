Detienen al terrorista italiano Cesare Battisti en Bolivia

🔴Ringrazio per il grande lavoro le Forze dell’Ordine italiane e straniere, la @poliziadistato, l’Interpol, l’AISE e tutti coloro che hanno lavorato per la cattura di #CesareBattisti, un delinquente che non merita una comoda vita in spiaggia, ma di finire i suoi giorni in galera. pic.twitter.com/0hR6IBoCAe