Día Mundial de la Enfermería en plena lucha contra la pandemia

En primera línea y arriesgando sus vidas por la de los demás. Es el trabajo de los enfermeros y enfermeras que luchan día a día sin descanso por combatir un virus que está azotando con fuerza a nuestra sociedad.

Este martes, 12 de mayo, se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Enfermería, en una fecha marcada por la situación que vive este sector por la pandemia, que ha puesto de relieve la vital importancia de esta profesión, pero también la precariedad laboral y la escasez de recursos a la que se enfrenta.

Tristeza, negación, ira y enfado. Son algunos de los sentimientos que han ido experimentando los y las enfermeras ante la pasividad de las autoridades frente a la falta de recursos y de material de protección, a pesar de que llevan dos meses quejándose de la situación. "Hemos hecho escritos, pero es como clamar en el desierto", confiesa una enfermera de la UCI del Hospital Universitario de Getafe (Madrid). La sanitaria asegura que las fases emocionales que viven en los hospitales se asemejan a un duelo y que, ahora, el sentimiento predominante entre los profesionales es la resignación "porque ves que al final no va a cambiar nada, que van a seguir tirando de nosotros de la misma manera".

"Durante los dos últimos meses, las enfermeras y enfermeros nos hemos enfrentado a una pandemia para la que no estábamos preparados porque no hemos tenido las herramientas para hacerle frente", afirman desde el Sindicato de Enfermería (SATSE), que asegura que, con la crisis del coronavirus, "ha quedado patente la necesidad de cambiar muchas cosas en la asistencia sanitaria".

Asimismo, consideran que "no es un día para celebrar, sino para recordar y mejorar" las condiciones laborales y profesionales. La falta de medios ha sido uno de los temas más comentados y denunciados por el sector, que reclama en su Día más dotación de personal y medios para combatir esta pandemia. "No hemos tenido ni lo más básico como eran los Equipos de Protección Individual (EPIs) y la consecuencia ha sido que muchas compañeras y compañeros han enfermado en el ejercicio de su profesión o lo que es peor, han fallecido", lamentan desde el sindicato de Madrid, que también ha querido dedicar este 12 de mayo a recordar a todos los compañeros fallecidos con Covid-19.

Otra de las reivindicaciones del sector es la creación de una especialidad de enfermera de cuidados intensivos, "que ahora mismo no existe", cuenta la sanitaria. "Está matrona, salud laboral, salud mental y atención primaria, pero no hay una especialización de cuidados intensivos, que esta crisis ha demostrado que es fundamental".

Desde el sindicato aseguran que este día, más allá de agradecer a todos los sanitarios contagiados, debería servir para que los responsables de la Sanidad "hiciesen un examen de conciencia para ver en qué se ha fallado y qué deben hacer para que no se vuelva a repetir esta situación".

"No somos héroes" -insiste la sanitaria, cuyo nombre ha preferido mantener en el anonimato- "yo no me considero una heroína y mis compañeros tampoco. Las enfermeras es lo que hacemos, nuestro trabajo es cuidar al paciente, lo único que pedimos son medios para poder hacerlo en condiciones".