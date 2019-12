Dictan detención preventiva para supuesto primo de Morales

La autoridad de turno del Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de la zona Sur de La Paz dictó detención preventiva en el penal de San Pedro, para el supuesto primo del expresidente Evo Morales, Luis Hernán Soliz Morales, involucrado en el caso terrorismo y sedición.



"El fallo se basó en dos tecnicismos bastante sesgados, se avanzó en criterios y presunciones legales simplemente las cuales no fueron demostradas", dijo el abogado defensor de Soliz, Jhonatan Vargas.



El jurista explicó que el periodo de la detención preventiva para su cliente es de seis meses; sin embargo, cuestionó que la autoridad jurisdiccional se haya basado en "presunciones".



Indicó que, incluso, en la audiencia de medidas cautelares no se pudo probar que Soliz es primo del exmandatario, pues no se presentó un certificado de nacimiento de ascendencia o colateralidad.



Vargas indicó que se basaron en presunciones y tomaron en cuenta el "alto flujo de llamadas, eso es todo".



De acuerdo con los elementos que se encontraron en los actos investigativos, Soliz habría tenido conversaciones telefónicas después que el expresidente hizo pública su renuncia.



Según el cuaderno de investigación, Soliz ocupó el cargo de asistente del exmandatario, bajo tuición del Ministerio de la Presidencia.

