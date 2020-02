Diego Maradona vuelve a ser centro de duras críticas

Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico

Desde México, el arquero de Celaya, club que milita en la segunda división del fútbol azteca, apuntó a Diego por su frustrado pase al Dinamo Brest de Bielorrusia, donde Maradona ofició de “presidente de fútbol”.

El enojo de Cristian Campestrini se originó por su frustrado pase al Dinamo Brest. Tras rescindir su contrato en 2018 con Dorados de Sinaloa por pedido de Diego Maradona, el arquero nunca pudo sumarse como refuerzo del conjunto bielorruso ya que a último momento el arribo de Pelusa no se concretó.

Paradojas del destino, Maradona terminó recalando como flamante entrenador del equipo de Culiacán. Pese a la palabra que le había dado el entrenador, según declaró Campestrini, el retorno del arquero al Gran Pez nunca se llevó a cabo.

“Después de lo que me sucedió con Maradona y la gran mentira de jugar en Bielorrusia, yo no guardo rencor con nadie; yo le di mi palabra a él, no se pudo dar. Diego Maradona llegó acá (Dorados de Sinaloa), y perdió dos finales, en esta vida todo se paga”, afirmó el arquero argentino

“Siempre que uno regresa, intenta no cometer los mismos errores. Dentro del campo de juego uno se brinda de la mejor manera, hoy regreso más grande y con otra cabeza, pero siempre con la misma intensidad”, agregó Campestrini quien atraviesa un gran presente en el Celaya. El arquero argentino fue elegido como el portero de la Semana de la Jornada 5 de la liga de Ascenso MX y su equipo se perfila como uno de los más complicados del Clausura 2020.

"Con mis defectos y virtudes, yo soy un apasionado de esto. Yo cuando estuve en Puebla y Dorados fui feliz. Ahora que Celaya me abre las puertas, hay que responder de la mejor manera", continuó el arquero de Arsenal, donde obtuvo tres títulos entre 2012 y 2013.