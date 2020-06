Dirigentes del Trópico responden a la medida de controles y cierre

La medida fue anunciada el fin de semana por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, desde las cero horas de esta jornada se procedió al cierre del Trópico cochabambino, para contener la propagación de los casos de coronavirus (Covid-19).

Leonardo Loza, dirigente de las seis Federaciones de Productores de coca del Trópico, calificó el cierre como un “atentado”.

"Esto es un atentado a la vida. Quieren que los del Trópico muramos acá. No hay insumos, ni atención médica. Así nos quieren encapsular (…) El encapsulamiento será total. Les hago ese desafío. No entrará, ni saldrá nadie. Ningún auto. Nos vamos a auto encapsular. No pasarán ni motorizados, ni bicicletas ", aseguraba a un medio local.