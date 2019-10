Me emociona ver a mis hermanos latinoamericanos más unidos que nunca! #ChileDesperto y #BoliviaDijoNO! . ¡Estoy con ustedes! Con el pueblo que pide democracia y libertad, con los que piden igualdad y reformas que favorecen a todos. ¡¡NO SE RINDAN!! Como dicen mis hermanos bolivianos: ¡MORIR ANTES QUE ESCLAVOS VIVIR! . #Chile #Bolivia #21F #Reforma #LaMarchaMasGrande #ParoCivico #Santiago #SantaCruz #SegundaVuelta . Sube tu bandera!

