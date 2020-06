Donador de plasma: "Nos discriminaron y desalojaron cuando estuvimos enfermos"

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

José Carlos León Salazar es uno de los 1.867 pacientes que se recuperaron del coronavirus en Santa Cruz, sin embargo, una de las pocas personas que se diferenció del resto al dirigirse hasta el Banco Regional de Sangre para donar su plasma hiperinmune y salvar la vida a al menos tres personas.

El hombre que logró recuperarse del Covid-19 hace un mes, considera que es una obligación que todo paciente recuperado done su plasma para ayudar a vivir a otra persona que se encuentra en estado crítico por el virus.

Dijo que lo realiza en agradecimiento a Dios por darle "una segunda oportunidad de vida" y que acude al llamado de las autoridades no por incentivo de las empresas sino por voluntad.

"Tuvimos un montón de bullying que no nos querían ni ver, ahora esos mismos me van a buscar luego de escucharme (que superé el coronavirus)", manifestó José Carlos en el programa Que No Me Pierda (QNMP) la noche del viernes.

El hombre contó que una vez dio positivo al coronavirus en el mes de mayo, un grupo de personas llegó hasta el domicilio donde alquilaba para desalojarlos junto a su esposa.

"Fue algo traumático, nos miraban como si fuéramos leprosos, me decaí pero después seguí adelante", expresó.