Santa Cruz reporta 409 nuevos casos y 15 fallecidos por Covid-19

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos, informó que este viernes se registraron 409 nuevos casos positivos por coronavirus, elevando así la cifra de contagios a 10.536 contagios.

Según el reporte diario, en esta jornada se lamentó el fallecimiento de 15 personas a causa del virus, haciendo un total de 265 las personas que perdieron la batalla contra el virus. La autoridad del Sedes indicó que se confirmaron 48 personas recuperadas en las últimas 24 horas.

De los 409 nuevos pacientes, 273 en Santa Cruz de la Sierra, 33 en Montero, 31 en San Ignacio, 16 en San Antonio de Lomerío, 15 en Cotoca, 9 en San Pedro, 6 en La Guardia, 6 en Roboré, 7 en Warnes, 3 en Saavedra, 2 en Porongo, 2 en San Julián y Buena Vista, El Torno, Fernández Alonso, San José, Trigal y Yapacaní un caso respectivamente.

“Estando muy cerca de cumplir 100 días de pandemia, muchos dudaban y no creían que íbamos a alcanzar estas cifras, ahora vemos que muchas familias están contando historias, anécdotas y lamentos, porque solo hablan de sus familiares y amigos que ya no están y no podrán volver a verlo”, expresó Ríos.

Reiteró el pedido a la población para tomar conciencia con su salud y que cumpla con las recomendaciones sanitarias como quedarse en casa, el uso de barbijos y cumplir con el distanciamiento físico, en caso de salir a la calle, y cumplir con el protocolo de higiene a la hora de regresar al hogar.

A la fecha, existen 82 casos sospechosos, 19.975 contactos directos, 12.121 casos descartados por laboratorio y 1.867 pacientes recuperados por el virus.

Señaló que 75 personas que se encuentran internadas en las unidades de terapias intensivas en los distintos centros hospitalarios.