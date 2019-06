Insumos:

· 23 gr. De levadura seca o 25 gr. De levadura fresca (yo uso fresca)

· 75 ml leche templada

· 1 cucharada de azúcar (para activar la levadura)

· 114 gr. De agua a temperatura ambiente

· 2 huevos

· 1 cucharadita de vainilla

· 15 gr. De leche en polvo

· 500 gr. De harina normal

· 75 gr. De manteca vegetal

· 90 gr. De azúcar

· 1 pizca de sal

· Glaseado:

· 500 gr azúcar glass

· 500 gr chocolate en barra

· Unas gotas de zumo de limón

· Un poquito de agua

Preparación:

Mezclamos la levadura con la leche templada y la cucharada de azúcar para activar la levadura.

Por otra parte, mezclamos la harina, el azúcar, la leche en polvo y la pizca de sal.

A la mezcla de harina añadimos los huevos y la vainilla, mezclamos y seguidamente agregamos la mezcla de levadura.

Ahora añadimos la manteca,, el agua) y amasamos

Si vemos que la masa es muy pegajosa y no hay forma de que se despegue de las paredes o de las manos añadimos un poco más de harina, pero solo un poco más, máximo 2-3 cucharadas más de harina o de lo contrario saldrán duros.

Formar una masa, hacer un corte en forma de cruz con un cuchillo y tapamos el bol con film de cocina y encima un paño.

En cuanto haya aumentado de tamaño, espolvoreamos la mesa de trabajo con harina y también un poco por encima de la masa. Con un rodillo aplanamos y dejamos de 1.5 cm. de grosor. Con la ayuda de un cortador o vaso realizamos las Donuts

Ponemos papel de horno en una bandeja, untamos con aceite el papel y encima los donuts cortados.

Ponemos encima film de cocina untado también con un poquito de aceite y de nuevo metemos en el horno apagado para que leven, esta vez lo harán mucho más deprisa.

Ponemos aceite en una freidora o en un cazo, hay que poner aceite abundante

Freír de uno en uno, 30 segundos por cada lado, sería perfecto no tocarlos para que no queden los dedos marcados, yo encontré la forma ideal de no tocarlos y es cortando el papel con unas

tijeras, cortamos el papel con el donut encima y con cuidado lo vertemos en el aceite. Cuando veamos que toman color damos la vuelta y dejamos en un plato sobre papel absorbente.