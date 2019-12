Dos presentadores de la Red Uno galardonados con el Premio Joven 2019

Frederich Henners, presentador de la Red Uno, recibió el galardón del Premio Joven Comunicación Social 2019, un reconocimiento que es entregado cada año por la Gobernación de Santa Cruz, este premia al esfuerzo de jóvenes cruceños y bolivianos que se han destacado desde diferentes categorías.

En la oportunidad, Frederich manifestó su agradecimiento, primeramente a Dios y luego a su familia, la cual considera su piedra fundamental para seguir adelante. Asimismo, señaló estar complacido con la gente que lo sigue a través de la pantalla de la Red Uno, no sin antes recalcar que estaba doblemente feliz pues ese mismo día también su pequeña cumplía 10 añitos. "Estoy contento, si bien uno no trabaja para recibir premios pero no puedo negar que este tipo de reconocimiento hace que nos comprometamos aún más con lo que hacemos, como es el periodismo".

La XXIX versión se realizó el jueves en Casa de Gobierno, esta también reconoció a otro de los presentadores de esta casa televisiva, se trata de Sebastián Putz conocido como el "Choco del Whatsapp" en Que No Me Pierda, quien fue distinguido con el Premio Joven Modelo 2019.