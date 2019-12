Dos sismos sacuden Colombia en vísperas de Navidad

Colombia Colombia

Dos fuertes temblores se sintieron este martes 24 de diciembre en varias ciudades de Colombia, entre ellas Bogotá, Santa Marta, Popayán, Santander de Quilichao y Pereira.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el primer sismo ocurrió a las 2:03 p.m. a una profundidad superficial (menor a 30 kilómetros) y con una magnitud de 6,2 grados en la escala de Richter. Tuvo su epicentro en una zona rural, entre los municipios de Lejanías, Mesetas y San Juan de Arana, en la región del Ariari.

El segundo temblor sucedió 16 minutos después en la misma región, en un punto localizado a 20 kilómetros de Mesetas, también con profundidad superficial.

El director de la Defensa Civil en el Meta, Jorge Díaz, aseguró que un barrido preliminar por todo el departamento no se han presentado novedades. Por unos minutos, mientras se normalizaba la situación, se realizó el cierre preventivo en el Km58 y peaje Pipiral (Vía al llano). Sin embargo, la operación volvió a la normalidad.

Por su parte, el Aeropuerto El Dorado restringió también su operación mientras pasaba la emergencia. Hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas o daños en instalaciones.

Así se vivió el temblor en un establecimiento comercial en el sector de Salitre, en Bogotá. #CityNoticias pic.twitter.com/TU9VyhKB8H — Canal Citytv (@Citytv) December 24, 2019

🚨 En menos de 15 minutos se registraron dos movimientos teluricos en el país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro fue en Mesetas - Meta. pic.twitter.com/SdZ4mU2Mg5 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) December 24, 2019

A través de su cuenta Twitter, el presidente Iván Duque confirmó que no se presentan afectaciones en el país tras el sismo.

"La @UNGRD me reporta que luego del sismo, con epicentro en Mesetas, Meta, y de hacer barrido por todos los departamentos del país, no se registran afectaciones. He ordenado que se mantengan activos los planes de contingencia a nivel nacional y el monitoreo permanente", dijo el mandatario.