Rafael Dudamel desiste de marca personal sobre Messi

El técnico Rafael Dudamel, recurrió este jueves a sus recuerdos de cuando era arquero para decidir que la selección de Venezuela no hará marca personal a Lionel Messi en los cuartos de final de Copa América. Comparó al astro de la "albiceleste" con el otro gran ídolo de Argentina, Diego Maradona.

La "Vinotinto" y la "Albiceleste" chocarán este viernes (15:00 Hb) en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro en busca de meterse entre los cuatro mejores de la competencia.

“Recuerdo lo que sucedió en 1985, en Pueblo Nuevo. Diego Armando Maradona tuvo una marca personal, pero igual anotó dos goles en el triunfo 3-2 de Argentina. Por mi mente no pasa dedicarle una marca personal al mejor del mundo”, afirmó Dudamel en rueda de prensa.

“Hay una planificación colectiva de acuerdo a cómo se desarrolle el juego para contrarrestar su capacidad. No ha nacido el entrenador que haya podido diseñar una estrategia para contener a Messi, y no vamos a ser nosotros”, agregó en referencia a los quilates del astro del Barcelona, quien sin embargo hasta ahora no ha brillado en este torneo.

Dudamel ponderó además la historia, la capacidad individual y el espíritu competitivo de Argentina, que clasificó segunda en el Grupo B con una victoria, un empate y una derrota. La “Vinotinto”, en tanto, fue escolta de Brasil en el Grupo A, está invicta –un triunfo y dos igualdades- y no recibió goles.

El entrenador se refirió también al proceso que lidera y que ha convertido a Venezuela en un rival de cuidado para cualquiera, algo impensado hace algunos años.

“Seguimos pariendo buenos futbolistas y ahora le sumamos mucho trabajo. Queremos ser protagonistas. Tenemos el 95 por ciento de los jugadores seleccionados jugando en el exterior y esa capacidad es más explotada”, dijo.

En relación al cambio de mentalidad evidenciado por los futbolistas de la “Vinotinto”, Dudamel puntualizó: “Hoy entendemos más el juego. La diferencia está en la cabeza y nuestros futbolistas están mejor preparados que antes”.

Como muestra del crecimiento futbolístico de Venezuela en los últimos tiempos, la “Vinotinto” se impuso 3-1 a la Argentina comandada por Messi en un amistoso disputado en marzo, en Madrid.